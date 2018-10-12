Спецподразделения Эстонии едут на Украину

Таллин, , 11:13 — REGNUM Киберподразделение Кайтселийта участвует в проводящихся с 8 октября на территории Украины крупных военных учениях Clear Sky. Об этом информирует новостной портал Эстонии rus.err.ee

Маневры на авиабазах в Виннице и Староконстантиново будут продолжаться две недели, сообщила в четверг, 12 октября, пресс-служба Кайтселийта.

В ходе учений основное внимание будет уделено отработке сотрудничества с войсками связи Украины и кибер-специалистами национальной гвардии США по организации обороны, выявлению возможных кибератак и ликвидации последствий такого рода атак.

Сотрудничество кибер-специалистов будет осуществляться при проведении воздушных операций во взаимодействии с сухопутными силами, ПВО и воздушным десантом, а также организации операций с использованием дронов и проведения эвакуации.