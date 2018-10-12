«Множественные трещины на стенах и потолках»: застройщика Чувашии банкротят

Шумерля, Чувашия, , 11:09 — REGNUM Строительную компанию Чувашии, которая печально прославилась «качеством» работ на одном из объектов — детсаде в Чебоксарах, требует признать банкротом администрация города Шумерля. Иск к ООО «МонСтриТ» поступил в Арбитражный суд Чувашии, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск зарегистрирован 9 октября 2018 года, сумма претензий администрации составляет 4 101 065,58 рубля.

В середине апреля 2017 года власти Шумерли выиграли иск к строительной компании о взыскании 2 475 000 рублей долга по арендной плате за период с 01.10.2015 по 31.08.2016 год за пользование земельным участком в рамках договора аренды от 1 апреля 2015 года, а также 473 036 рублей 20 копеек пени.

По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 3326 кв. м расположен на улице Мичурина в Шумерле, его кадастровая стоимость — 2 792 742,42 рубля, разрешенное использование — для многоэтажной застройки, а по документу — для строительства многоквартирного жилого дома. Участок был получен арендатором по итогам аукциона.

Решение суда по взысканию долга не обжаловалось. Первую попытку обанкротить компанию власти Шумерли сделали 14 августа 2018 года, но из-за нарушения процедуры уведомления иск вернули заявителю.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 15 июня 2006 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор с 12 мая 2017 года — Алексей Сидоров. Он же является единственным владельцем компании. Бизнесмен в разные годы выступал соучредителем и учредителем еще пяти юрлиц, включая ликвидированный ЖСК «Платинум», действующие ООО «Строительная компания «Стрим», ООО «Стрим» и ООО «Трансальянс».

В 2017 году претензии к застройщику высказала и администрация Чебоксар, обратившаяся в суд с требованием обязать ООО устранить недостатки, допущенные во время работ на объекте.

13 февраля 2017 года Арбитражный суд Чувашии по иску администрации Чебоксар обязал ООО устранить недостатки и дефекты на объекте МБДОУ «Детский сад №16» города.

В списке было 14 недочётов, в их числе — «множественные трещины на стенах и потолках по всему зданию МБДОУ», «трещины и отслоения штукатурки на стене тамбура главного входа», «трещины и сколы штукатурки фасада здания», «отклеивание плиток эвакуационного выхода 1 и 2 группы», «ржавчина на металлической конструкции эвакуационных выходов», «трещины, ямы, провалы на асфальто-бетонном покрытии по всему периметру территории», «не демонтирован незапитанный кабель напряжения на здании прачечной», «отсутствие горячего водоснабжения в прачечной», «провалы грунта в местах прокладки коммуникаций от основного здания к прачечной», «деформирование дощатого покрытия теневых навесов», «намокание стен тамбуров выходов из основного здания в сторону прачечной», «проседание тротуарной плитки подходов к теневым навесам», «протекание кровли в местах примыкания стены и потолка выхода группы № 2», «вздутие линолеума в групповых помещениях № 2, 4, 5».

Решение не обжаловалось.