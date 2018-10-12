«У попа была собака...»: Эксперт о присвоении Киевом денег «Газпрома»

Киев, , 11:16 — REGNUM НАК «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы украинской компании. Таким образом, «Нафтогаз» удержал $9 млн средств российской компании в счет оплаты долга по арбитражному решению.

Соответствующее решение «Нафтогаза» как минимум очень спорное, так как пока идут судебные разбирательства в Стокгольме, заявил сегодня, 12 октября, в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Как бы это ни хотелось «Нафтогазу», но процесс еще не завершен. Более того, сейчас процесс уже касается разрыва действующего договора. Цель таких манипуляций «Нафтогаза» — скорее поддержать уже традиционный конфликт отношений с «Газпромом». Это также можно расценить как пробный камень «пошатать» Евросоюз, так как позиция ЕС состоит в том, что стороны должны договорится о выполнении решения Стокгольма (но суд еще идет), а не в одностороннем порядке что-то предпринимать», — анализирует ситуацию специалист.

Корольчук напоминает, что последние переговоры на экспертном уровне о транзите газа прошли в середине сентября без «Газпрома». По его мнению, это только свидетельствует, что российская компания также не желает втягиваться в диалог с «Нафтогазом», который уже давно проходит по принципу переливания из «пустого в порожнее».

«По факту суд не устанавливал ставку транзита за газ. Это опять-таки переговорный процесс. А «Нафтогаз» никаких переговоров с «Газпромом» не проводит. Так что скорее всего эти средства «зависнут» ‑ и «Газпром» будет перечислять меньше средств, что даст «Нафтогазу» возможность «вопить» о том, что решение суда не выполняется. Словом, глава «Нафтогаза» Коболев поступает как в известном стишке: «У попа была собака, он её любил», — констатировал эксперт.