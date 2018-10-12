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Минприроды РФ предлагает создать госкомпанию в сфере переработки мусора

Экономика

Организация займется распределением средств от экологического сбора, а также будет управлять инвестициями на рынке переработки мусора

Минприроды РФ предлагает создать госкомпанию в сфере переработки мусора
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусор

Москва, 12 октября 2018, 10:50 — REGNUM  В России может быть создана государственная управляющая компания, в ведении которой будет находиться сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает 12 октября РБК.

По сведениям агентства, проект указа о создании предприятия подготовлен специалистами Минприроды РФ. Отмечается, что одной из целей создания госкомпании является формирование комплексной системы обращения с мусором: организация займется распределением средств от экологического сбора, а также будет управлять инвестициями на рынке переработки мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») заявил, что в некоторых субъектах РФ плата за вывоз мусора для граждан с 2019 года увеличится не просто в разы, а «в десятки раз».

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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