Сибкабель обзавелся машиной для бронирования шахтных кабелей

Томск, , 10:42 — REGNUM Специалисты томского завода «Сибкабель» завершили монтаж оборудования для бронирования шахтных и экскаваторных кабелей, сообщает 12 октября пресс-служба предприятия.

Стоимость турецкой машины составила €500 млн. Она позволит одновременно накладывать на кабель повив из проволочной брони и антиторсионную обмотку. До этого указанные операции проводились в разных цехах, что замедляло работу. Предполагается, что новая машина ускорит выпуск продукции в десять раз.

Как пояснил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин, на шахтах и открытых разрезах кабели должны обладать особой прочностью, быть стойкими к истиранию и изгибам. Эти параметры и раньше соблюдались на предприятии, а с пуском оборудования срок изготовления продукции существенно сократится.

Читайте также: «Сибкабель» разработал сверхзащищенные кабели для нефтяных насосов