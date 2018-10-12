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Сибкабель обзавелся машиной для бронирования шахтных кабелей

Экономика

В компании планируют ускорить выпуск продукции

Томск, 12 октября 2018, 10:42 — REGNUM  Специалисты томского завода «Сибкабель» завершили монтаж оборудования для бронирования шахтных и экскаваторных кабелей, сообщает 12 октября пресс-служба предприятия.

Стоимость турецкой машины составила €500 млн. Она позволит одновременно накладывать на кабель повив из проволочной брони и антиторсионную обмотку. До этого указанные операции проводились в разных цехах, что замедляло работу. Предполагается, что новая машина ускорит выпуск продукции в десять раз.

Как пояснил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин, на шахтах и открытых разрезах кабели должны обладать особой прочностью, быть стойкими к истиранию и изгибам. Эти параметры и раньше соблюдались на предприятии, а с пуском оборудования срок изготовления продукции существенно сократится.

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Угледобывающая промышленность
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