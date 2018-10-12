В Ростове-на-Дону разрешили освоить территорию рядом со сгоревшим кварталом

Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев разрешил инвестору застройки Театрального спуска Елене Наумовой подготовить проект планировки территории. Работа будет вестись в течение восьми месяцев, следует из постановления городской администрации.

Поясняется, что инвестор освоит территорию в границах ул. Закруткина — ул. Нижегородская — ул. Орловская — границы существующих земельных участков — пер. Грибоедовский — ул. Станиславского — пр-кт Театральный — границы существующих земельных участков.

Здесь будут возведено несколько жилых домов от 6 до 22 этажей со встроенными нежилыми помещениями общественного и культурно-досугового назначения. Кроме того, инвестор планирует построить спортивно-оздоровительный комплекс, поликлинику, детский развлекательный центр и ряд спортивных объектов. Кроме того, будет организован подземный паркинг.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2018 года сгоревший квартал в районе Театрального спуска получил особый статус. Территория выделена в зону общественно-культурного назначения. На территории Театрального спуска строительство жилых домов не предусмотрено. Ожидается, что появятся объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 330 мест и школа, а также кукольный театр. На пешеходной эспланаде планируется обустроить канатную дорогу, которая свяжет центр города-миллионника с Зелёным островом и левым берегом реки Дон.

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Вопрос решён: какова судьба Театрального спуска в Ростове-на-Дону?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар уничтожил десятки жилых домов, оставив около 700 человек без крова. Специальная комиссия признала 163 дома непригодными для восстановления, ремонту подлежат, по их мнению, только 230 жилых помещений. Участки погорельцев будут выкуплены у собственников по рыночной стоимости.