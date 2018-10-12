Всё имущество ушло в залог: дело хлебозавода Чистополя из жалобы Путину

Чистополь, Татария, , 10:24 — REGNUM В реестр кредиторов хлебозавода из Чистополя, попавшего в видеообращение к Владимиру Путину, записанное к прямой линии с президентом РФ, внесён обанкротившийся «Татагропромбанк». В залоге у банка оказалось всё оборудование АО «Чистопольский хлебозавод» — почти 200 позиций, земельные участки, помещения и здания, одно транспортное средство, а сумма долга предприятия только перед этим кредитором превышает 128,6 млн рублей. Определение суда может быть обжаловано, а 23 октября 2018 года суд должен будет рассмотреть вопрос о том, признать ли компанию банкротом, продолжить наблюдение или же прекратить производство по делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, впервые о проблеме с невыплатой зарплаты на чистопольском заводе стало известно в конце мая 2018 года, когда было обнародовано видеообращение работников к президенту РФ Владимиру Путину. Позднее по факту невыплаты зарплаты 206 работникам на общую сумму почти 6 млн рублей возбудили уголовное дело, а руководство было объявлено в розыск. Тогда же стало известно, что в январе 2018 года у завода сменился владелец и основной пакет акций перешёл к ульяновскому предпринимателю.

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К самому заводу было подано несколько исков с требованием признать его банкротом и в итоге в отношении него ввели первый этап — наблюдение. Хотя один из истцов требовал признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство, напирая на то, что тот деятельность уже не ведёт.

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В рамках банкротного дела продолжают поступать ходатайства от кредиторов. Самые крупные претензии выставил обанкроченный в мае 2017 года «Татагропромбанк», который в разные годы выдал АО три кредита под обеспечение имуществом.

1 июля 2016 года компании выдали кредит на 8 млн рублей со сроком возврата — до 1 июля 2019 года и под 15% годовых. Обеспечением по нему выступило 197 позиций оборудования предприятия. Заёмщиком была допущена просрочка, которая на момент претензий превышала 10,321 млн рублей.

30 сентября 2016 года банк выдал АО кредит, по которому было выделено 4,101 млн рублей, а залогом выступила мотолодка Slider210 2016 года выпуска и двигатель к ней общей стоимостью 720 тыс. рублей. На момент появления претензий задолженность с учетом процентов выросла до 5,332 млн рублей.

Самый большой кредит АО получило от «Татфондбанка» в апреле 2012 года — 147 млн рублей. Эта задолженность по договору цессии также перешла «Татагропромбанку», но часть долга к тому моменту была погашена. На сегодня долг по этому кредиту составил 113,016 млн рублей. Обеспечением по нему выступали 20 объектов недвижимости, включая магазины хлебозавода, цеха, котельную и земельные участки.

«Таким образом, общая сумма задолженности АО «Чистопольский хлебозавод перед ООО «Татагропромбанк» по трем кредитным договорам составляет 128 671 062 рубля 83 копейки», — отмечалось в материалах суда.

Определение суда о включении в реестр кредиторов банка из Казани еще может быть обжаловано.

12 октября 2018 года должно было пройти собрание кредиторов завода, но временный управляющий отложил его «в связи с продлением аудиторской проверки и подготовкой аудиторского заключения, которое является обязательным при отчете временного управляющего акционерного общества». О дате и времени проведения собрания он пообещал сообщить позднее.