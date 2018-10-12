Всемирный Банк: темпы развития Косово самые высокие на Западных Балканах

Приштина, , 13:57 — REGNUM В этом году темпы роста косовской экономики — 4,2% — оказались самыми высокими в регионе, и предполагается, что в 2019—2020 годах отметка достигнет 4,5%. Однако эти благоприятные прогнозы могут не оправдаться из-за внешних и внутренних проблем. Об это сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот».

Средний уровень роста экономики на Западных Балканах в этом году составляет 3,5%, что в целом является неплохим показателем для региона, однако как отмечают во Всемирном банке, этот успех ещё необходимо закрепить.

В этом году в Косово возрос объем частных инвестиций, однако уменьшилось поступление прямых зарубежных инвестиций.

Асли Сенкаль, представитель Всемирного банка, заявил, что у Косово государственный долг является самым низким в регионе, но быстрее всего растет и прибавил, что из-за высоких инвестиций в транспортную инфраструктуру, ожидается увеличение дефицита бюджета в Республике.

Также Сенкаль отметила, что в 2018 году создание новых рабочих мест в Косово замедлилось по сравнению с прошлым годом.