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ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

Экономика

До 100,15 млн баррелей в сутки

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Вена, 12 октября 2018, 10:19 — REGNUM  Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году, об этом говорится в ежемесячном докладе, опубликованном на сайте организации.

Так, согласно прогнозу, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки — до 100,15 млн, тогда как предыдущая оценка роста была на 50 тыс. баррелей в сутки выше.

Кроме того, мировой спрос на нефть в 2018 году ожидается на уровне 1,54 млн — до 98,78 млн, что на 80 тыс. меньше предыдущей оценки.

Напомним, по словам аналитика ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергея Муравьева, на текущей неделе котировки нефти опустились с отметки $83.85 до $81,43 за один баррель. Фактором снижения стал уже «перегретый» от санкционной темы Ирана рынок, после чего наблюдалось некоторое сворачивание «бычьих» позиций перед публикацией отчета от минэнерго США.

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