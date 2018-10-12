Новый глава Ярославля заинтересовался общественным транспортом

Ярославль, , 09:48 — REGNUM Назначенный неделю назад и.о. мэра Ярославля Владимир Волков на первом общегородском совещании потребовал подготовить предложения по замене парка муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предыдущий мэр города Владимир Слепцов на протяжение своей работы активно требовал замены автобусов у частных перевозчиков (в основном — маршрутные такси). Слепцов настаивал, чтобы по городу ходили маршрутки красного цвета с двигателями ЕВРО-5.

В итоге, как доложил на совещании заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский, частники заменили 76% парка, в городе работает 295 новых автобусов. Муниципальный транспорт, который осуществляет перевозки автобусами большой вместимости, этим похвастаться не может. Городское транспортное предприятие ПАТП-1 списало в этом году 19 автобусов, новых не покупалось. Но и те, которые есть, не понравились Владимиру Волкову.

Автобусы ездят либо они более-менее качественные, но заклеены рекламой сверху донизу, и не видно порой стекол, либо совсем плохие, даже те, которые новые, моются крайне редко. Погода стоит солнечная, сухая, но автобусы все в грязи», — сказал и.о. мэра Ярославля Владимир Волков.

В Переславле-Залесском, где Волков был мэром до назначения в Ярославль, также были изменения в сфере работы транспорта. В Переславле муниципального транспорта нет, поэтому реформа свелась к замене одного частного перевозчика другим. Местного предпринимателя, к работе которого были претензии у власти, заменили на ООО «Авто-Надежда», зарегистрированное в подмосковных Люберцах. На маршруты вышли новые автобусы.

В Ярославле ситуация значительно сложнее. Два принадлежащих городу предприятия — АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс» испытывают финансовые проблемы в связи с недофинансированием со стороны городского бюджета. Тариф для населения значительно ниже экономически обоснованного тарифа, а разницу компенсирует муниципалитет. Город не перечисляет муниципальным перевозчикам так называемые затраты на амортизацию, то есть как раз на обновление подвижного состава.

Попытки брать машины в лизинг обернулись скандалом: в начале года лизинговая компания начала процедуру изъятия 30 автобусов — ПАТП-1 перестало платить по договору лизинга. Только после этого деньги были заложены в бюджет и перечислены перевозчику.

Между тем по данным источника ИА REGNUM, Владимир Волков не случайно поднял тему общественного транспорта. Именно в этой сфере возможны реформы со стороны нового главы города. Поскольку денег в городском бюджете нет, речь может идти о привлечении частных инвестиций: либо в форме концессии, либо путем продажи городских предприятий. Подобные планы существовали и у предыдущих властей. В частности, в 2015 году рассматривался вариант концессии электротранспорта с участием «Внешэкономбанка». Тогда руководство мэрии заявляло о планах строительства скоростного трамвая через весь город, а также прокладки линии до аэропорта Туношна. Эти фантастические прожекты не сбылись.

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