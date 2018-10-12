Киев требует от России 30 тыс. вагонов: обзор инфраструктуры

Андрей Стеценко, , 11:55 — REGNUM

Дороги

На Украине — бум мостостроения. Во-первых, на 3−4 ноября власти Киева анонсировали снос Шулявского путепровода. Его частичное обрушение в конце февраля 2017 года здорово напугало горожан и городские власти, вынудив провести обследование городской инфраструктуры. Новый путепровод обещают построить за два года.

«Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны», — рассказал изданию «Вечерний Киев» главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник.

У Виталия Кличко (мэр Киева) обещают не только построить новый путепровод, но и достроить печально известный Подольско-Воскресенский мост (строится с 1993 года, в 2017 году был внесён в немецкое учебное пособие для инженеров-мостостроителей как пример неудачного проекта). В мэрии заявили, что в текущем году выполнили работ на сумму 500 млн грн., а всего для достройки моста нужно найти 7 млрд грн. Завершение этого долгостроя позволило бы на 20% разгрузить прочие киевские мосты (его пропускная способность 60 тыс. автомобилей в сутки, суммарная пропускная способность действующих — 300 тыс. автомобилей).

Третий мост собираются строить не в Киеве. Это тоже своего рода долгострой, правда, строить его пока не начинали, только обсуждали — мост через Дунай. По задумке, он не только свяжет Украину и Румынию, но и станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса — Варна — Анталия).

56 млрд грн закладывает правительство на ремонт дорог в бюджет-2019, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на заседании правительства. Отметим, что речь, очевидно, идёт о полной сумме, выделяемой на дороги (т.е. вместе со средствами Дорожного фонда, наполняемого за счёт сверхплановых таможенных поступлений), поскольку в проекте бюджета, обнародованного перед приездом миссии МВФ в сентябре, говорилось лишь о 13 млрд грн на развитие и содержание дорог. Напомним, в этом году на дороги правительство выделило 47 млрд грн.

Впрочем, на самом деле дорожники получат не дополнительные 9 млрд грн, а примерно вполовину меньше. Всё дело в курсе доллара. К настоящему моменту среднегодовой курс составляет 27 грн/долл, на будущий год заложен 29,4 грн/долл. Переводим бюджет в валюту и получаем рост всего на 160 млн долл. (4,6 млрд грн).

Средства это всё равно приличные — к Украине начинают всерьёз присматриваться европейские дорожные строители. Министр инфраструктуры Владимир Омелян, известный своей склонностью к брендам, анонсирует приход на Украину крупнейшего в Европе строительного концерна Strabag.

Министерство регионального развития готовит изменения в строительные нормы, после которых ряд ещё не начатых дорог придётся переделывать: чиновники намерены запретить прокладку дорог 1-ой категории (4 и более полосы движения) в пределах населённых пунктов. Причина: множественные нарушения водителями скоростного режима в пределах населённых пунктов, необходимость постоянно контролировать эти отрезки дорог и т. п.

Первую цементно-бетонную дорогу начали строить на Украине. Это строительство анонсировалось ещё с прошлого года (Днепропетровск — Решетиловка), однако непосредственно к работам дорожники приступили только теперь.

На Украине снова горят и рвутся склады боеприпасов — на этот раз в Черниговской области. Из-за этого Госслужба чрезвычайных ситуаций совместно с Мининфраструктуры ограничила движение по ряду маршрутов.

«Закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични; дорогу Т-25−27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов — Нежин — Прилуки — Пирятин в сторону Хаенки — Монастырище — Ичня; закрыто движение по дороге Т-25−24 Борзна — Ичня — Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 в Ичне. Организованы маршруты объезда опасных зон», — говорится в официальном комментарии министерства.

Железная дорога

«Укрзализниця» также закрыла движение на трех ж/д участках вблизи зоны взрывов: Августовский — Коломийцево, Августовский — Ичня и Коломийцево — Прилуки, что привело к отмене ряда пригородных поездов. Кроме того, с 10 октября в УЗ планировали пустить в объезда поезд №61 Москва — Николаев.

Весёлые истории с локомотивами GE на Украине продолжаются. Напомним, что партия из первых семи локомотивов прибыла на Украину в сентябре. Для окончательной сборки локомотивы необходимо было доставить на Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг) — украинские чиновники с гордостью подчёркивали 10%-ю локализацию производства. Однако оказалось, что локализовать необходимо в том числе… тормоза. Расстояние между Одессой и Кременчугом без малого 500 км, а суммарный вес локомотивов — почти 1 тыс. тонн.

«…Было принято решение сформировать поезд с добавлением к указанным тепловозам 25 пустых зерновозов с включёнными тормозами для обеспечения всего поезда минимальным необходимым тормозным нажатием тормозных колодок», — рассказал о принятом решении главный ревизор по безопасности движения Одесской железной дороги Рудольф Мелкумян.

Пассажиры недолго радовались подешевевшим билетам (с 1 сентября перестал действовать коэффициент 1,03, применяемый к тарифу в летнее время). С 1 октября цена на билеты в вагонах всех типов «Укрзализныци» выросла сразу на 12%.

«У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе я вообще молчу. Скорее возникает ситуация, что плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты классов «комфорт» и «люкс». Поэтому, по моему мнению, стоит привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями», — объяснил в интервью изданию «Деловая столица и.о. главы компании Евгений Кравцов.

Ещё одним рычагом повышения средней цены билета станет категоризация пассажирских поездов. Сегодня стоимость перевозок регулируется государством, и повышение цены билета каждый раз приходится согласовывать с правительством. В УЗ хотят разделить поезда по классу комфорта и оставить государственное регулирование только для поездов класса «стандарт» и «эконом».

Демонтаж злоумышленниками железнодорожных путей на Украине выходит на полупромышленную основу. Так, в начале октября сотрудники Нацполиции Ясиноватского района Донецкой области (это украинская часть Донбасса, подконтрольная Киеву) задержали злоумышленников, которые успели разобрать почти километр путей, используя для этого спецтехнику одного из местных коммунальных предприятий. В ходе предварительных следственных действий также выяснилось, что полотно срезали не просто для сдачи на металлолом, а на заказ.

3 октября Верховная рада ратифицировала соглашение о модернизации украинских железных дорог. Соглашение не новое, Украина и представители Европейского инвестиционного банка подписывали его ещё весной 2016 года, однако работать оно начнёт только теперь. Суть соглашения: Украина получает кредит в размере 150 млн евро на электрификацию участка Одесской ж/д Долинская — Николаев — Колосовка (общее расстояние порядка 250 км).

Необходимость электрификации на этом участке уже давно назрела: в порт Николаева сейчас уходят грузы из портов Азова, нагрузка на ж/д растёт.

Также депутаты Верховной рады требуют от России вернуть… 30 тыс. железнодорожных вагонов (речь идет о вагонах, оставшихся в ДНР и ЛНР).

«Тема этой кражи является одной из ключевых в том числе и во время заседания экономической группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске. Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны. И, в частности, 85 новеньких вагонов, закупленных до 2014 года за кредит ЕБРР, который Украина еще должна оплачивать», — заявила в Раде первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Как можно понять, именно необходимость платить за отсутствующие вагоны больше всего возмущает Украину. Что же до возврата, то Украине лучше бы вовсе не поднимать эту тему, ведь политически это может означать, что та же Геращенко и ряд других депутатов, поддерживающих ее, не считает Украиной территории Донецкой и Луганской народных республик, а это не совпадает с официальной позицией Киева.

Эксперты же считают, что требование украинских властей «вернуть» 30 тыс. вагонов является явным бредом.

«Если речь идет о том, что вагоны украли и куда-то повезли, думаю, это нереально. Никто из российских операторов, часть из которых котируется на бирже, не будет лазить в такой блуд. К тому же никто не купит украинские вагоны — по большей части на украинские вагоны введены запреты на эксплуатацию в России», — заявил в интервью «Известиям» независимый транспортный эксперт, генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Эксперт также отметил, что если их кто-то использует в ДНР или ДНР, то это головная боль Украины.

«30 тыс. вагонов — это очень много. Это размер, условно говоря, который вошел бы в пятерку крупнейших российских операторов железнодорожного транспорта. Это очень большое количество не поместится на территории ЛНР и ДНР, просто физически не поместится на станциях. И в целом оно должно куда-то ездить», — добавил он.

Аэропорты

В а/п «Киев» начали реконструкцию терминала «А», собираются вдвое увеличить его пропускную способность. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Инвесторы вложили в проект 630 млн грн. Кроме того, сообщается. что за январь — сентябрь пассажиропоток в аэропорту достиг 2,165 млн человек, из которых 2,1 млн пассажиры международных рейсов. Из них в сентябре — 307 тыс. человек (+30,6 к сентябрю 2017 года). Напомним, за весь прошлый год «Киев 2» принял и отправил 1,85 млн пассажиров. Количество рейсов за девять месяцев текущего года выросло до 23 182 (+33,6% к аппг).

В главном аэропорту Украины — «Борисполе» — по итогам девяти месяцев отчитались о 9,49 млн пассажиров (+17,6% к аппг). «Харьков» растёт примерно такими же темпами — 728 тыс. пассажиров (+18% к аппг). Впрочем, как раз «Харьков» может похвастаться не общим количеством пассажиров, а их долей на внутренних рейсах (148 тыс.). Скажем, общий пассажиропоток «Борисполя» выше в 13 раз, но если считать только пассажиров внутренних рейсов, то только в 5,1 раза (764 тыс. человек). Растёт пассажиропоток даже у заштатного Запорожья — почти 300 тыс. человек за девять месяцев (+18,9% к аппг).

В а/п «Борисполь» пополнение: два раза в неделю он будет принимать и отправлять рейсы грузинской Myway Airlines. Её самолётами пассажиры смогут добраться до Тбилиси.

Многострадальный аэропорт «Ужгород» в этом году, скорее всего, не заработает — к такому мнению независимо друг от друга пришли сразу несколько отраслевых экспертов. Бывший замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер указывает, что одного желания мининфраструктуры мало.

«От проявления намерения до реального начала полетов проходит обычно полгода. До конца года осталось меньше полугода, но в информационном поле нет никаких заявлений [от какой-либо авиакомпании] о начале полетов», — пояснил он в комментарии изданию «Апостроф».

У международного а/п «Черкассы» дела и вовсе плохи. Государственная исполнительная служба выставила на продажу… асфальт аэропорта, чтобы погасить задолженность по зарплате а/п перед его сотрудниками.

Международный а/п «Николаев» отчитался о прохождении сертификационной проверки Госавиаслужбой Украины на соответствие национальным и европейским требованиям.

«Это позволит нашему предприятию отказаться от услуг «Украэроруха» [госпредприятие обслуживания воздушного движения на Украине, главный поставщик аэронавигационных услуг — Ред.] по технической эксплуатации средств радионавигации и сэкономить около 2 млн грн в год», — сообщил и. о директора аэропорта Федор Барна.

Порты

Группа Allseeds (крупный производитель растительных масел) запланировала создание «масличного хаба» в порту «Южный» (Одесская область). Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам председатель совета директоров компании Вячеслав Петрище.

«Реализация проекта по масличному хабу уже началась: подписаны договоры с крупными игроками на этом рынке. Планируем в октябре начать увеличивать мощности перевалки, чтобы к январю выйти на мощность 100 тыс. тонн в месяц с перспективой 1,5 млн тонн перевалки растительного масла в следующем году. Уверен, в ближайшие два года выйдем на 2,5 млн тонн», — описывает он планы компании.

Сообщается, что 15 млн долл. будет вложено непосредственно в хаб, ещё 30 млн долл. уже вложено в сопутствующую инфраструктуру.

«Это будет площадка для трейдеров, переработчиков, где они смогут продавать любые объемы непосредственно на площадке «плюс» отгружать в любую точку планеты», — поясняет Петрище.

Впрочем, хаб — не единственный объект, который появился в порту. Более того, хаб — лишь малая часть инвестиций. Предусмотрено строительство соевого завода, завода по рафинации и дезодорации растительных масел, мощности по переработке пшеницы, производству лецитина и муки — общий объём инвестиций составит порядка 200 млн долл. Такие масштабные вложения стали возможны в т.ч. из-за вхождения в капитал компании новых партнёров — Нидерландский банк развития FMO и Diligent Capital Partners во второй половине сентября купили 16% Allseeds.

В рамках строительства хаба и новых перерабатывающих мощностей в порту «Южный» Allseeds рассчитывает на увеличение собственного производства. В ближайшие три года компания собирается нарастить производство с 300 до 600 тыс. тонн в год, т. е. загружать новый хаб в т.ч. собственной продукцией, доля которой составит примерно ¼ его годовой перевалки.

Измаильский МТП (Одесская область) в ближайшее время может нарастить грузооборот за счёт удачной инвестиции — в порту появился колёсный гидравлический перегружатель Terex Fuchs MHL 880 грузоподъёмностью до 31,3 тонн. При этом он вдвое продуктивнее портального крана аналогичной грузоподъёмности за счёт большей скорости и точности операций.

Грузооборот украинских портов падает (-2% за январь — август 2018 г к аппг), однако их финансовые показатели отчего-то на высоте. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщил, что финансовый план порты уже выполнили на 120%.Очевидно, что министерство зачем-то занизило портам план на год. Видимо, причина в желании заманить инвесторов приятными цифрами в отчётах, ведь большую часть портов министерство намерено сдать в концессию.

Только вот данные на местах отличаются от того, что докладывает в парламенте замминистра. В начале октября в порту состоялась встреча трудового коллектива с представителями Администрации морских портов Украины (АМПУ, структура, управляющая всеми государственными портами). На ней работники порта в очередной раз выразили протест против сдачи портовых мощностей в концессию. Помимо прочего прозвучала и такая информация:

«Порт «Южный» на протяжении трех лет показывает динамику вниз, в минус постоянно. 2016−2017 годы — 70% выполнение финплана. За восемь месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сокращение прибыли, чистой прибыли, более чем в три раза».

Поэтому откуда в министерстве взяли 120% — большой вопрос.

К украинским портам присматриваются не только дубайские и китайские портовики. Компания «Нибулон» (один из крупнейших зернотрейдеров) рассматривает возможность вложений в два порта: «Ольвия» (Николаев) и Херсонский МТП.

Присматриваются к украинским портам и белорусы. Об этом сообщает и.о. руководителя АМПУ Райвис Вецкаганс. По его словам, во время переговоров с белорусской стороны в них принимали участие представители компаний «Белкалий», «Белорусская металлургическая компания», «Белорусская нефтяная компания». Т. е. примерная номенклатура белорусского транзита вырисовывается сама собой. Кроме того, и.о. главы АМПУ сообщил, что есть план возить грузы в порты не железнодорожным транспортом (УЗ и с украинским экспортом не справляется), а через Припять и Днепр.

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