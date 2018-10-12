Металлурги просят правительство воспрепятствовать планам РЖД

Москва, , 09:43 — REGNUM Намерение «Российских железных дорог» (РЖД) сохранить экспортные надбавки в 8%, которые должны были быть отменены в 2019 году, до 2021 года противоречит ранее принятым решениям ФАС и правительства РФ. С просьбой не поддерживать планы монополии в правительство РФ обратились металлурги и химики.

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В письме главы ассоциации «Русская сталь» и владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в адрес вице-премьера Максима Акимова отмечается, что сохранение надбавки приведёт к снижению инвестиционных программ компаний — членов «Русской стали», а также к сокращению объёмов экспорта, пишет «Коммерсантъ». А это, как отмечает Лисин, идёт вразрез с майскими указами президента РФ в части увеличения объёмов экспорта к 2024 году и основными направлениями деятельности правительства РФ на этот же срок.

Важность сохранения надбавки в РЖД пояснили необходимостью компенсировать последствия волатильности курсов валют. При этом глава ассоциации «Русская сталь» считает эту аргументацию не совсем обоснованной. По его словам, инициатива РЖД непоследовательная и нелогичная. В этой связи Лисин просит правительство РФ учесть позицию ассоциации при принятии окончательных решений.

Напомним, согласно приказу ФАС от 13 июля 2018 года, надбавка должна быть отменена — с 2019 года установлен максимальный размер коэффициента, равный 1,00. При этом РЖД в проекте долгосрочного плана развития компании до 2025 года сохранила повышающий коэффициент на перевозку экспортной продукции в размере 1,08.

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