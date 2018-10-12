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Металлурги просят правительство воспрепятствовать планам РЖД

Экономика

РЖД намерена сохранить экспортные надбавки ещё на ближайшие три года

Металлурги просят правительство воспрепятствовать планам РЖД
jarmoluk
Железная дорога

Москва, 12 октября 2018, 09:43 — REGNUM  Намерение «Российских железных дорог» (РЖД) сохранить экспортные надбавки в 8%, которые должны были быть отменены в 2019 году, до 2021 года противоречит ранее принятым решениям ФАС и правительства РФ. С просьбой не поддерживать планы монополии в правительство РФ обратились металлурги и химики.

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В письме главы ассоциации «Русская сталь» и владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в адрес вице-премьера Максима Акимова отмечается, что сохранение надбавки приведёт к снижению инвестиционных программ компаний — членов «Русской стали», а также к сокращению объёмов экспорта, пишет «Коммерсантъ». А это, как отмечает Лисин, идёт вразрез с майскими указами президента РФ в части увеличения объёмов экспорта к 2024 году и основными направлениями деятельности правительства РФ на этот же срок.

Важность сохранения надбавки в РЖД пояснили необходимостью компенсировать последствия волатильности курсов валют. При этом глава ассоциации «Русская сталь» считает эту аргументацию не совсем обоснованной. По его словам, инициатива РЖД непоследовательная и нелогичная. В этой связи Лисин просит правительство РФ учесть позицию ассоциации при принятии окончательных решений.

Напомним, согласно приказу ФАС от 13 июля 2018 года, надбавка должна быть отменена — с 2019 года установлен максимальный размер коэффициента, равный 1,00. При этом РЖД в проекте долгосрочного плана развития компании до 2025 года сохранила повышающий коэффициент на перевозку экспортной продукции в размере 1,08.

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Железнодорожные перевозки
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