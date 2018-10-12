Денежные переводы из Казахстана в Россию выросли на 28%

Астана, , 09:35 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года жители Казахстана отправили за рубеж 380,1 млрд тенге ($1 млрд), что на 27,5% больше, чем годом ранее. Об этом 12 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период количество переводов выросло на 9,3% и достигло 1,8 млн. В Россию было переведено 147,8 млрд тенге ($399 млн), что на 27,2% больше, чем годом ранее. В Узбекистан перевели 72,6 млрд тенге ($195,8 млн), Турцию — 41,3 млрд тенге ($111 млн), Киргизию — 40,7 млрд тенге ($110 млн). Среди систем денежных переводов лидирует «Золотая корона», через которую за рубеж переводится 63,5% всех денег.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года объем денежных переводов жителям Казахстана из-за рубежа составил 220,5 млрд тенге ($607 млн по курсу на 1 октября), что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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