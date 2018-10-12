В Якутии зафиксирована миллиардная недоимка по налогам

Якутск, , 09:32 — REGNUM Сбор налогов в Якутии проходит не очень плодотворно — республика недополучила в бюджет почти миллиард рублей. Такие данные на форуме «Диалог с налогоплательщиками» представила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Якутии Алёна Фёдорова.

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«Среднестатистический неплательщик транспортного налога — молодой мужчина. Студенты, молодые люди, молодые семьи покупают автомобиль, а денег на уплату налога у них нет. В целом собираемость налогов в республике растёт, на сегодняшний день она составляет 56%. Но каждый второй житель республики имеет задолженность по налогам и сборам», — цитирует Алёны Фёдорову ЯСИА.

Руководитель федеральной налоговой службы также проинформировала о том, что более четвери ИП в Якутии фактически не работают — это 10 тыс. индивидуальных предприятий из 36-ти. Свою деятельность они даже не начинают.

«Если человек необдуманно зарегистрировался, но работать не планирует, ему нужно сняться с учёта. За 2017 год каждому из зарегистрированных уже начислено по 30 тысяч рублей взносов. Эти деньги мы будем взыскивать», — уведомила бездействующих бизнесменов Алёна Фёдорова, предупредив, что повторной налоговой амнистии может не быть.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года премьер-министр Якутии Владимир Солодов называл ситуацию с бюджетом республики сложной, поясняя, что расходы в нём формировались без четкой привязки к доходам, которые во многом зависят от внешних факторов.

«При этом расходы постоянно росли и шли по верхней планке. В результате сегодня накопилось 15 млрд рублей неучтенных расходов. Мы активно ищем выход из этой ситуации», — заявлял Солодов.