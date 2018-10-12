Путин требует справедливости: что происходит с ценами на бензин

Светлана Шаповалова, , 10:30 — REGNUM

Слабеющий рубль и дорожающая нефть по-прежнему являются основными причинами, по которым нефтяники предпочитают экспорт насыщению внутреннего топливного рынка. Напряжённости ситуации придали плановые ремонты НПЗ и сокращение объемов производства нефтепродуктов. В итоге цена тонны топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже вернулась к взрывным майским показателям.

В условиях образовавшегося дефицита и растущих оптовых цен некоторые независимые компании, чтобы не разориться, были вынуждены нарушить июньское обещание о заморозке цен на АЗС. Особенно наглядно это было видно в Санкт-Петербурге, где цена солярки на этой неделе превысила 50 рублей за литр. И это — несмотря на недавние заявления регуляторов об отсутствии оснований для роста цен и даже заявление о намерении оштрафовать главу Российского топливного союза Евгения Аркушу, ранее предупреждавшего о предстоящем росте цен на бензин.

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Напомним, о том, что бензиновый ажиотаж обострится уже осенью, говорил ранее и президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

«Считаю, что осенью, несмотря на усилия властей, стоимость АИ-95 пробьет 50 рублей за литр. Необходимо действовать и принимать меры по системной реформе топливного рынка, так как другого выхода нет. Чем дольше регуляторы будут оттягивать принципиальное решение по либерализации цен и снижению акцизов на бензин и дизельное топливо для выравнивания условий как для экспортной альтернативы, так и для внутреннего рынка, тем тяжелее будет «откат» в виде взрывного неконтролируемого роста цен».

Однако же, как и в 2017 году, когда цена бензина начала свой рост, мнение экспертов государевы люди предпочли не заметить.

Отрасль с «золотыми яйцами»

В ситуацию вновь был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. В ходе недавней встречи с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае он пообещал продолжить сдерживать цены на моторное топливо в стране и призвал нефтяные компании не использовать благоприятную мировую конъюнктуру «по полной программе» во вред внутреннему рынку.

По мнению главы государства, ситуация, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру, «не совсем справедливая».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин.

Тем временем, по свидетельствам местных жителей, в ряде регионов РФ уже наблюдаются очереди за бензином на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВНИКам). Что вполне понятно: сейчас только ВНИКИ могут позволить себе держать более низкие цены, чем независимые.

Разориловка

Напомним, цены на бензин в России взлетели летом 2018 года из-за рухнувшего рубля и значительно возросших мировых цен на нефть. При средней цене почти $70 за восемь месяцев 2018 года нефтяники заработали примерно $80 млрд. Выпадающие доходы от сдерживания цен на АЗС, действующего в обмен на снижение топливных акцизов, ВНИКи компенсируют за счет оптовых цен и экспорта, но у независимых компаний (а это 60 процентов рынка) выбора не осталось: либо разоряться, либо поднимать цену на АЗС.

По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, розничные цены на топливо уже подняли некоторые частные АЗС в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирске и в Москве. Не исключено, что в ближайшее время этот рост продолжится.

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По оценке Независимого топливного союза, убытки владельцев независимых АЗС и АЗС крупных нефтяных компаний составили по меньшей мере 12 млрд руб. — и только за май. В начале октября президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в письме, направленном в адрес вице-премьера Дмитрия Козака, указал, что крупные нефтекомпании не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, биржевые цены на нефтепродукты опять начали расти. Также глава РТС отметил, что, если не отменить заморозку цен на топливо, частные АЗС будут вынуждены торговать в убыток.

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Но правительство вновь не проявило особой расторопности. Всё, что мы увидели, это поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о том, чтобы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с крупнейшими нефтяными компаниями разработали план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок страны на период с 2018 по 2019 год. А где штрафы? Наказания за неисполнения обязательств?

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Что будет дальше

Если Россия «не включит» механизм по сокращению экспорта нефти, то внутренний рынок нефтепродуктов и в дальнейшем будет зависеть от колебаний курса национальной валюты и мировой нефти. Слабо верится в так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Напомним, с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо в РФ поднимутся на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, и министр экономического развития РФ Максим Орешкин недавно признал, что это неизбежно подстегнет рост цен на топливо.

Влиять на ценовую политику АЗС будет и рост НДС — со следующего года налог вырастет на 2%, что также не может не сказаться на розничных ценах. Но Дмитрий Козак почему-то уверен, что решить вопрос позволит «справедливое распределение недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом».

«С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции», — подчеркнул чиновник в интервью телеканалу «Россия 24».

Также правительство, несмотря на возражения Минфина, намерено поддержать нефтяников рублём, причём уже в этом году. Речь идёт о так называемой демпфирующей надбавке, которая позволит нефтяным компаниям получить из бюджета около половины дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

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«Не совсем понятно, как этот демпфер будет работать, пока то, что говорит премьер, и то, что делают наши нефтяные компании, — это две разнонаправленные вещи», — отметил Юрий Матвейко в интервью «Газете.Ру».

Эксперты, которых цитирует «Фонтанка.ру», говорят, что объективные факторы для дальнейшего повышения цен на бензин назрели давно: помимо роста акцизов, в ближайшее время произойдет переход на зимнее дизельное топливо, которое оптом дороже на 15%. Таким образом, цена может подняться еще минимум на 4 рубля уже к февралю 2019 года.

В целом, по данным Росстата, с декабря 2017 года стоимость бензина в стране выросла на 9%, дизельного топлива — на 10,3%. А с 1 по 7 октября увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 33 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3%, Чите — на 0,9%.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 8 октября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,28 41,39 44,62 49,95 44,69 Центральный федеральный округ 43,68 41,57 45,15 50,92 44,17 Белгород 42,65 40,93 44,17 49,64 44,52 Брянск 42,32 41,18 44,24 48,68 44,93 Владимир 43,34 41,69 45,18 48,85 45,50 Воронеж 44,40 42,19 45,51 49,44 44,05 Иваново 41,98 40,60 42,77 47,54 43,43 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,49 Кострома 42,35 41,23 43,46 45,95 44,39 Курск 43,61 41,09 44,35 49,72 44,58 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,39 Московская область 43,77 41,50 45,11 51,36 44,11 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,15 40,94 43,65 49,90 43,78 Смоленск 43,12 41,27 44,82 47,63 44,09 Тамбов 42,88 41,51 44,87 49,24 44,02 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,06 41,54 44,73 50,32 44,32 Ярославль 41,67 40,34 42,91 47,58 43,18 Москва 45,69 42,19 45,92 51,41 44,29 Северо-Западный федеральный округ 43,88 41,76 45,01 51,54 45,78 Петрозаводск 42,63 41,25 44,71 49,10 46,61 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,69 43,94 47,59 … 49,95 Вологда 43,21 42,34 44,53 48,70 45,80 Калининград 45,36 43,12 45,59 51,83 45,54 Ленинградская область 43,27 41,76 44,73 51,39 44,80 Мурманск 44,36 42,41 45,33 47,90 47,54 Великий Новгород 43,68 40,93 43,94 51,67 44,56 Псков 43,33 40,88 43,98 49,31 44,41 Санкт-Петербург 44,65 41,80 45,19 52,02 45,83 Южный федеральный округ 44,59 42,71 46,29 50,91 44,42 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 44,09 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,69 Симферополь 49,03 46,51 49,47 55,84 49,56 Краснодар 44,86 42,82 46,36 50,58 43,63 Астрахань 43,27 41,72 45,22 48,66 43,75 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,15 42,85 46,16 50,59 43,98 Севастополь 46,81 45,59 47,93 55,99 48,27 Северо-Кавказский федеральный округ 44,34 42,61 45,69 49,53 42,51 Махачкала 45,19 43,92 45,92 48,50 44,32 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 37,41 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 44,01 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,00 42,28 44,73 51,33 43,39 Грозный 42,62 41,42 43,53 46,73 38,90 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,53 40,80 43,93 49,17 43,71 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,41 40,94 44,06 50,02 44,68 Саранск 41,86 40,20 43,80 47,27 44,42 Казань 41,89 40,47 43,07 49,49 42,99 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,75 40,85 44,06 49,74 44,72 Пермь 43,37 41,25 44,28 49,33 45,20 Киров 42,76 41,33 44,84 50,95 45,05 Нижний Новгород 43,35 41,05 44,25 48,17 43,74 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,85 40,67 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,67 41,38 44,69 49,00 43,10 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,12 Уральский федеральный округ 41,94 40,21 43,21 48,49 44,39 Курган 41,45 39,61 42,47 46,81 43,59 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,74 40,43 43,56 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,20 43,65 45,69 48,90 48,48 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,56 39,13 42,62 48,13 43,63 Сибирский федеральный округ 41,98 40,59 43,05 47,07 45,24 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,21 40,16 42,56 45,94 44,59 Кызыл 43,82 42,70 45,22 48,83 48,64 Абакан 41,46 40,58 42,36 45,40 45,44 Барнаул 41,07 40,33 42,34 47,12 44,15 Чита 44,97 43,68 45,34 48,12 49,70 Красноярск 41,77 40,72 43,09 47,65 46,05 Иркутск 43,35 41,69 44,02 46,95 45,43 Кемерово 41,95 39,99 42,51 47,41 44,32 Новосибирск 41,53 40,28 43,23 47,83 45,58 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,72 40,01 42,06 46,37 45,26 Дальневосточный федеральный округ 44,24 43,16 45,08 46,83 48,47 Якутск 52,43 51,99 52,45 53,75 54,30 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,27 42,03 43,48 46,02 45,97 Хабаровск 41,94 41,35 43,17 43,92 44,98 Благовещенск 43,19 41,64 43,94 46,40 46,10 Магадан 50,33 49,52 51,56 … 57,06 Южно-Сахалинск 46,40 44,79 46,49 51,35 50,03 Биробиджан 43,18 42,34 43,84 44,20 45,99 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

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