Производство рыбы в Казахстане выросло на 5%

Астана, , 09:23 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года производство свежей, охлажденной и мороженой рыбы в Казахстане составило 17,5 тыс. тонн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Производство переработанной и консервированной рыбы, икры и её заменителей сократилось на 0,4%, до 7,6 тыс. тонн. Основной объем производства приходится на Западно-Казахстанскую область (35,4%), Туркестанскую область (26,5%) и Восточно-Казахстанскую область (7,6%).

Производители рыбной продукции Казахстана обеспечивают внутренний рынок страны всего на 51,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году НИИ рыбного хозяйства при поддержке фонда науки Казахстана разработал проект по коммерциализации искусственного выращивания судака.

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