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Канада вводит заградительные пошлины на импорт стали

Экономика

Тариф в 25% будет применяться в том случае, если объемы импорта зарубежными производителями будут превышать «исторически сложившиеся нормы» поставок

Оттава, 12 октября 2018, 09:10 — REGNUM  Правительство Канады объявило о введении с 25 октября новых пошлин на определенные марки импортируемых сталей. Об этом сообщает 11 октября Reuters.

Отмечается, что «заградительный» дополнительный тариф в 25% будет применяться в том случае, если объемы импорта зарубежными производителями будут превышать «исторически сложившиеся нормы» поставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Для «союзников» США — Мексики, Канады и стран Евросоюза — пошлины действуют с 1 июня. В ответ канадские власти объявили о повышении пошлин на широкий перечень американских товаров общей стоимостью порядка $16 млрд.

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Международная торговля
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