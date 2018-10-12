Законопроект об электронных торгах по имуществу регионов внесен в Госдуму

Москва, , 09:10 — REGNUM Законопроект о проведении торгов по продаже государственного и муниципального имущества только в электронной форме правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. Таким образом практика электронных торгов на федеральном уровне распространяется на регионы и муниципалитеты.

Также законопроектом предлагается исключить возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества. Это необходимо для повышения прозрачности и открытости процедуры проведения таких торгов, отмечают в правительстве.

В то же время, приводят данные авторы, договоры с электронными площадками заключили только 40% субъектов РФ, из которых услугами электронных площадок пользуются не все.