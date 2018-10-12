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Shell намерена выйти из нефтяного проекта в Венесуэле

Экономика

Сумма сделки неизвестна

Shell намерена выйти из нефтяного проекта в Венесуэле
Добыча нефти

Каракас, 12 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Нефтяная компания Shell планирует избавиться от своей доли в нефтяном проекте в Венесуэле. Так, компания намерена подать свои 40% в с венесуэльской государственной компанией PDVSA, передает Reuters.

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Это связано с глубоким кризисом, в котором в настоящее время оказалась Венесуэла. Отмечается, что с предприятия Petroregional del Lago в этой стране постоянно крадут оборудование. К этому добавляются практически ежедневные перебои с электроснабжением. Кроме того, Shell разочарована задержками в получении дивидендов от PDVSA и запретом на независимый экспорт нефти с проекта.

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Сообщается, что покупателем доли англо-нидерландской компании выступает французская организация Maurel & Prom. Сумма сделки неизвестна. В настоящий момент переговоры приостановлены из-за вопроса о «входном бонусе».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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