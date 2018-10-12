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Предприниматели из Мордовии и Казахстана договорились о сотрудничестве

Экономика

Карагандинские предприниматели посетили с бизнес-миссией Саранск

Караганда, Казахстан, 12 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Более 20 предприятий светотехнической, кабельной и пищевой промышленности Мордовии выразили желание сотрудничать с коллегами из Казахстана, сообщает 12 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на палату предпринимателей Карагандинской области.

Карагандинские предприниматели посетили с бизнес-миссией Саранск с целью налаживания сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса и светотехнической промышленности.

Предприниматели из Казахстана получили возможность проводить испытания светотехнического оборудования в НИИ источников света им. А. Лодыгина в Саранске, который, в свою очередь, будет поставлять продукцию в Казахстан.

Напомним, 4 октября палата предпринимателей Карагандинской области и центр поддержки экспорта Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве.

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