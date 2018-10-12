ЦБ РФ лишил лицензии московский «ПИР Банк»

Москва, , 08:45 — REGNUM Банк России с 12 октября лишил лицензии на осуществление банковских операций у ООО «ПИР Банк» (г. Москва). Кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в банке выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, «ПИР Банк» проводил сомнительные транзитные операции.

В кредитном учреждении назначена временная администрация. По величине активов московский «ПИР Банк» занимал 296 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало 5 октября Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков — «Флора-Москва» и «КОР». В кредитных учреждениях назначены временные администрации. Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии 36 российских банков.

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