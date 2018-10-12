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У 8 млн жителей Казахстана уменьшится размер подоходного налога

Экономика

В 2019 году минимальный размер заработной платы вырастет в 1,5 раза

Астана, 12 октября 2018, 08:49 — REGNUM  В 2019 году из-за повышения минимального размера оплаты труда жители Казахстана недоплатят в местные бюджеты регионов 10,5 млрд тенге ($28,3 млн), сообщает 12 октября издание Informburo со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, размер индивидуального подоходного налога уменьшится у 8 млн граждан Казахстана. При налогообложении минимальная заработная плата вычитается из дохода работников. В связи с этим вырастет располагаемый доход работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании к народу поручил повысить с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы в 1,5 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Казахстана утвердило план по исполнению послания Назарбаева

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Экономика Казахстана
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