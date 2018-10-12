Российские компании ищут пути дедолларизации торговых сделок — СМИ

Москва, , 08:40 — REGNUM Российские компании ищут способы вести торговые расчеты не в долларах, а в рублях и других валютах, сообщают 12 октября «Известия» со ссылкой на кредитные организации и представителей бизнеса.

Отмечается, что в настоящий момент банки фиксируют запросы российских компаний на ведение торговых расчетов в рублях, евро, юанях и индийских рупиях.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, в настоящее время на рынке началась планомерная дедолларизация сделок, а российские компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют.

Напомним, летом глава ВТБ Андрей Костин представил президенту России Владимиру Путину проект дедолларизации российской экономики. Позднее сообщалось, что в правительстве началось обсуждение путей снижения зависимости экономики от американской валюты. В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о внесении соответствующего плана на рассмотрение в правительство.

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