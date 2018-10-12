Пятница, 12 Октября 2018 года
09:32:01 МСК

В Казахстане выделят $1,6 млрд на кредитование реального сектора экономики

Экономика

Рассматривается возможность представления активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ)

Астана, 12 октября 2018, 08:30 — REGNUM  В рамках послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу Национальный банк республики выделит 600 млрд тенге ($1,62 млрд) на кредитование реального сектора экономики, сообщили 12 октября в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Финансовый регулятор уже ведет работу по определению условий и механизма предоставления этих средств. Кроме того, рассматривается возможность предоставления активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на рыночных условиях на сумму 200 млрд тенге ($539 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Национальный банк планирует выделить банкам 300 млрд тенге ($809 млн) за счет средств ЕНПФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Банкам Казахстана выделят деньги из активов пенсионного фонда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить