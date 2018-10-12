В Казахстане выделят $1,6 млрд на кредитование реального сектора экономики

Астана, , 08:30 — REGNUM В рамках послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу Национальный банк республики выделит 600 млрд тенге ($1,62 млрд) на кредитование реального сектора экономики, сообщили 12 октября в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Финансовый регулятор уже ведет работу по определению условий и механизма предоставления этих средств. Кроме того, рассматривается возможность предоставления активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на рыночных условиях на сумму 200 млрд тенге ($539 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Национальный банк планирует выделить банкам 300 млрд тенге ($809 млн) за счет средств ЕНПФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Банкам Казахстана выделят деньги из активов пенсионного фонда