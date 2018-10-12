В «Кэшбери» заявили о временном прекращении работы

Москва, , 08:07 — REGNUM Группа компаний «Кэшбери», заподозренная Банком России в создании финансовой пирамиды, приостановила деятельность до 1 ноября, заявил председатель правления организации Артур Варданян. Видеозапись его обращения опубликована на YouTube-канале «Кэшбери».

По словам Варданяна, в настоящее время компания не осуществляет прием и выплату денег, начисление бонусов и внутренние переводы. Тем не менее он называет указанные сложности «временными».

Также председатель правления организации подчеркнул, что проблемы компании связаны со «шквалом грязи» и «новостной вакханалией», которую запустили СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Центробанк РФ выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности финансовой группы «Кэшбери». В регуляторе группу «Кэшбери» назвали одной из самых масштабных финансовых пирамид, обнаруженных за последние годы.

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