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Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 26%

Экономика

Общий объем торговли между двумя странами за девять месяцев составил $77,15 млрд

Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 26%
Shamil Khakirov
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Москва, 12 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, опубликованные 12 октября.

Так, общий объем торговли между двумя странами составил $77,15 млрд. При этом экспорт КНР за отчетный период в Россию вырос на 12,7% ($35,2 млрд), а импорт из РФ — на 39,2% ($41,9 млрд).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд.

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