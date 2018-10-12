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Китайская валюта опасно подбирается к отметке 7 юаней за доллар США

Экономика

За последние сутки падения было незначительным – всего на 22 базисных пункта. В результате курс достиг отметки 6,9120 юаней за доллар США, но...

Китайская валюта опасно подбирается к отметке 7 юаней за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 12 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Центральный паритетный курс юаня существенно просел за последние месяцы по отношению к доллару США, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

За последние сутки падения было незначительным — всего на 22 базисных пункта. В результате курс достиг отметки 6,9120 юаней за доллар США.

При этом, если взглянуть на колебания курса с начала года, то можно заметить, что 7 февраля 2018 года курс к доллару составлял 6,2822 юаней. Однако, к 6 августа он упал до 6,8515 юаней за доллар. Потеряв 5697 базисных пунктов. Последующее же падение отняло у юаня еще более 600 базисных пунктов.

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