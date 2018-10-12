Утвержден план развития магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года

Москва, , 07:35 — REGNUM Правительство РФ утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В план включены 11 федеральных проектов. Девять проектов направлены на расширение транспортной инфраструктуры, два федеральных проекта направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры, сообщается на сайте правительства.

В транспортную часть комплексного плана включены проекты: «Европа — Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Внутренние водные пути».

В энергетическую часть комплексного плана вошли проекты: «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» и «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата». Они направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.

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Отмечается, что комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработан в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

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Как сообщало ИА REGNUM, средства, выделенные субъектам РФ из федерального бюджета приоритетного в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог, осваиваются на низком уровне. По данным на 1 августа 2018 года израсходовано 9,4 млрд рублей, что составляет лишь 30% от выделенных средств.

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