ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть

Москва, , 07:14 — REGNUM С 10 октября нефтяные котировки перешли к снижению после стремительного роста с середины августа. Уверенности «медведям» придала новость о возможном смягчении санкций против Ирана, которые должны вступить 4 ноября 2018 года. А также заявление принца Саудовской Аравии Муххамеда бен Салмана Аль Сауда, что на данный момент партнеры по сделке ОПЕК+ вместе с королевством нарастили добычу черного золота в два раза больше того объема, который ушел из-за сокращения иранских поставок сырья, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт инвестиционного департамента Альпари Вероника Днепровская.

В ходе торгов 11 октября нефть марки Brent подешевела на 1,4% относительно открытия на уровне $82,29. Поводом стал ежемесячный отчет ОПЕК, согласно которому прогноз по мировому спросу на нефть до конца 2018 года понижен на 80 тыс. баррелей в сутки, до 1,54 млн баррелей, а в будущем 2019 году прогноз снизился на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,36 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 12 октября, с большой долей вероятности нефть продолжит корректироваться после стремительного роста с середины августа. Предполагаемый диапазон торгов составляет $79−81 за баррель Brent.

Читайте также: Снижение цен на нефть может усилиться