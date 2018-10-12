Производителя продукции для энергорынка России пытаются обанкротить

Казань, , 04:53 — REGNUM Бывший совладелец российско-немецкого совместного производства арматуры для линий электропередач и кабельной арматуры, работающего в Татарии, потребовал признать ООО «Пфистерер Рус» банкротом. Ответчик является «дочерней» компанией крупного немецко-австрийского «Пфистерер холдинг акциенгезельшафт» и поставщиком продукции для ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и других крупных российский юрлиц. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подало ООО «Инвэнт», которое пару лет назад владело в российской «дочке» немецкого холдинга долей в 40%. Сумма претензий составляет 18 042 436,04 рубля. Иск поступил в Арбитражный суд РТ 9 октября 2018 года.

За 2016−2017 годы компания «Инвэнт» трижды судилась с ООО «Пфистерер Рус». 13 декабря 2017 год суд удовлетворил иск о взыскании долга в размере 18 143 550,04 рубля. 4 сентября 2018 года Верховный суд РФ отказал проигравшему ответчику в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам.

В 2016 году, когда ООО «Инвэнт» еще входило в состав собственников ООО «Пфистерер Рус», у него возник конфликт с единоличным исполнительным органом компании Константином Мурзиным. Компания «Инвэнт» потребовала признать незаконными действия Мурзина, «выразившиеся в назначении внеочередного собрания участников не по месту нахождения юридического лица, а за пределами РФ в Германии г. Винтербах, а также в непредставлении материалов и информации к внеочередному общему собранию участников». Ответчиком в деле выступало само ООО «Пфистерер Рус».

На внеочередном собрании акционеров 12 января 2016 года планировалось рассмотреть сразу несколько важных вопросов, в том числе признать несостоявшимся увеличение уставного капитала с 8 до 258,206 млн рублей, решить вопрос «о договоре субаренды оборудования между обществом «Пфистерер Рус» и обществом «Инвэнт» и статусе локального производства», увеличить уставной капитал до 380 млн рублей «за счет внесения Пфистерер Холдинг АГ в уставной капитал общества дополнительного вклада и увеличение доли Пфистерер Холдинг АГ до 99,16% уставного капитала общества», а также решить вопрос «предоставления Пфистерер Холдинг АГ ООО «Инвэнт» права выкупа (опцион) доли до максимального 40% уставного капитала со сроком действия, равным 24 месяца с даты проведения общего собрания участников».

"Местом проведения собрания общества, зарегистрированного в городе Казани, указан город Винтербах, Германия. Для выезда на территорию Германии представителями истца должна быть получена шенгенская виза, что повлияло на возможность истца реализовать свое право на участие в собрании, поскольку времени для оформления указанной визы было недостаточно ввиду новогодних каникул», — отмечалось в материалах дела.

В удовлетворении требований по этому иску компании «Инвэнт» было отказано, не удалось ей и признать недействительными решения внеочередного собрания. Между тем к моменту рассмотрения второй претензии — в декабре 2016 года истец уже вышел из состава общества. При этом заявление о выходе из состава ООО компания подала 29 июля 2016 года, её доля перешла к обществу. А в октябре 2018 года бывший совладелец потребовал обанкротить ООО «Пфистерер Рус».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пфистерер Рус» было создано 11 декабря 2014 года, как совместное российско-немецкое производство. Уставный капитал компании — 8 млн рублей, гендиректор с 15 августа 2018 года — Наталья Водолагина, единственный владелец — Пфистерер холдинг акциенгезельшафт. Среди клиентов компании — ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и другие крупные российские юрлица.