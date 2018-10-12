Правительство РФ направит 1,7 млрд на погашение кредитов больниц Приморья

Владивосток, , 04:03 — REGNUM Правительство РФ направит 1,7 млрд рублей на решение проблемы закредитованности учреждений здравоохранения Приморского края. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи врио губернатора региона Олега Кожемяко и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Соответствующее распоряжение уже дано Минфину РФ. В Приморье катастрофически не хватает врачей и оборудования в больницах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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1,7 млрд рублей по обращению врио губернатора Приморья направят на погашение кредитов приморских больниц.

Обращаясь к руководителю правительства Дмитрию Медведеву, Олег Кожемяко подчеркнул, что в регионе очень непростая ситуация со здравоохранением и от этого страдают люди.

«У нас меньше всех врачей по Дальнему Востоку — в среднем по стране приходится на 10 тысяч по 40,2 врача, а у нас 33. По средним медицинским работникам по Дальнему Востоку на 10 тыс. — 88, у нас — 61. От этого идёт совмещение ставок. Но если где-то по совмещению ставок удаётся выровнять заработную плату. То уже качественные услуги очень сложно населению из-за нехватки специалистов предоставлять. Сложности возникают и в связи с отсутствием необходимого оборудования в больницах, в том числе и для выявления заболеваний на ранних стадиях», — сказал Олег Кожемяко.

Врио главы Приморья также обратил внимание премьера на чрезвычайную закредитованность медицинских учреждений региона.

«Сегодня уже возникают сложности с приобретением медицинских препаратов, расходных материалов, оплатой за коммунальные услуги», — добавил Кожемяко.

Поручение о выделении 1,7 млрд рублей на решение проблемы закредитованности приморского здравоохранения уже дано Минфину РФ.

Помимо этого Кожемяко провёл встречу с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой по вопросу модернизации здравоохранения региона.

Врио губернатора пообещал ряд новых региональных законов по поддержке молодых специалистов — врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, Олег Кожемяко добился отмены введения социальной нормы на энергопотребление в Приморье — поскольку регион пережил наводнение.