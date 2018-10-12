Пятница, 12 Октября 2018 года
04:23:45 МСК

Новак: Поставок дизтоплива и темных нефтепродуков в Белоруссию не будет

Экономика

Глава Минэнерго РФ разъяснил, какие виды топлива не будет поступать в Белоруссию по межправительственному соглашению 2007 года о регулировании экспорта из РФ нефти нефтепродуктов на 2019 год

Москва, 12 октября 2018, 03:47 — REGNUM  Поставок темных нефтепродуктов и дизельного топлива в Белоруссию из России в 2019 году не будет, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Комментируя подписание российско-белорусского протокола о регулировании российского экспорта нефти и нефтепродуктов на 2019 год, Новак сказал:

«Протокол, который подписан, предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов и дизельного топлива. Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута, индикативный баланс предусмотрен нулевой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Москва и Минск подписали протокол к межправительственному соглашению 2007 года о регулировании экспорта из России нефти и нефтепродуктов на 2019 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия прекращает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нефтяная отрасль Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить