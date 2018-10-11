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Уолл-стрит: Лучше, чем вчера, но все-таки в минусе

Экономика

Индекс Dow Jones приблизился к «символической» отметке в 25 тыс. пунктов

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 23:44 — REGNUM  Основные индексы фондового рынок США закончили торги с минусом в 1−2%, 11 октября передает агентство Reuters,

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 545,91 пункта (2,13%), до 25 052,83 пункта, индекс S&P 500 упал на 57,31 пункта (2,06%), до 2728,37 пункта, индекс Nasdaq упал на 92,99 пункта (1,25%), до 7329,06 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября основные индексы Уолл-стрит рухнули на 3−4%, что стало самым большим падением на фондовом рынке США за день с 8 февраля.

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