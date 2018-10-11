Компания из США стала совладельцем газового месторождения в Северном море

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM 10 октября представители американской компании Serica Energy сообщили о получении лицензии и гарантии от управления министерства финансов США по контролю за иностранными активами на эксплуатацию газового месторождения Рум в Северном море. Это разрешение позволит Serica Energy выкупить долю в проекте, принадлежащую BP и стать оператором месторождения, разработка которого обеспечивает до 4% потребляемого Великобританией природного газа. Срок действия полученной лицензии — до 31 октября 2019 года, при соблюдении всех условий она подлежит продлению.

Казалось бы — рядовая новость для нефтегазовых компаний, среди которых подобного рода слияния, поглощения и перепродажа акций давно стали рутинным делом. Но в данном случае есть небольшой нюанс: Serica Energy выкупает у ВР 50% акций месторождения, интересы второй совладелец при этом не изменится. А в качестве такого выступает компания NIOC, National Iranian Oil Company — государственная иранская компания. Тем не менее, министерство США не имеет ничего против того, чтобы Serica Energy разрабатывала месторождение, своей работой обеспечивая прибыль иранской компании. А как же санкции? Внимание СМИ и экспертов в последнее время приковано к санкциям против нефтяного сектора Ирана, не обращая внимания на полный их перечень: «Заключительный набор санкций включает в себя восстановление мер в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора, финансовых учреждений, совершающих транзакции с Центральным банком Ирана, а также санкции, связанные с операторами иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения. Кроме того, санкции на предоставление страховок и услуги передачи финансовых сообщений». Можно ли рассматривать новости по газовому месторождению Рум как подтверждение того, что в списке санкций пропущены слова о природном газе отсутствуют далеко не случайно или это исключение сделано только в связи с тем, что оно непосредственно касается американской компании? Как ни странно, скорее первое, чем второе. Напомним, что не так давно Иран и Россия подписали меморандум о строительстве магистрального газопровода Иран — Пакистан — Индия, при этом никаких комментариев со стороны администрации США не последовало, как не было никаких протестов американцев против заявления Ирана о том, что он намерен продолжать реализацию проекта строительства газопроовода в Оман.