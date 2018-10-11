Узбекистан готовится к строительству АЭС

Ташкент, , 19:59 — REGNUM В Ташкенте проходит совместный семинар миссии МАГАТЭ и рабочей группы россйской гоударственной корпорации по атомной энергетике «Росатом». Основная тема семинара — подготовка Узбекистана к строительству атомной электростанции в соответствии с подписанным в сентябре межправительственным соглашением, подписанным премьер-министрами России и Узбекистана Дмитрием Медведевым и Абдуллой Ариповым. По предложению «Росатома» первая в Узбекистане АЭС будет состоять из двух энергблоков на базе реакторов поколения III+ВВЭР-1200. Предварительный срок ввода в эксплуатацию первого энергблока — 2028 год.

Для того, чтобы работы были выполнены в такой срок, узбекской стороне, как заказчику, предстоит выполнить очень большой объем работы, прежде всего — имплементировать в действующее законодательство всех норм, регулирующих атомную энергетику. Одна из целей проходящего семинара — получение необходимых консультаций от специалистов МАГАТЭ. Не менее важная задача и определение места строительства будущей АЭС, только после того, как это станет точно определено, специалисты конструкторских организаций «Росатома» смогут приступить к разработке проекта станции. В проекте каждой АЭС необходимо учитывать геологические и климатические особенности, сейсмологическую обстановку, характер грунтовых вод и множество других параметров.

Сообщение об этом сделал генеральный директор Института ядерной физики АН Узбекистана Ильхом Садыков. Специалисты института определили, что АЭС будет строиться вблизи озера Тудакуль в Кызылпетинском районе Навоийской области. «Сейчас возле Тудакуля исследуются три-четыре потенциальных места для строительства АЭС. Причем выбраны участки на восточном и западном берегу водоема. Основное условие — это качество почвы, она должна быть устойчивой, не песчаной. На территории активно работают геологи, бурят скважины. Только после проведения исследований будет определено оптимальное место для станции», — сказал Садыков.

Активность узбекских ядерщиков и темпы проводимых ими работ впечатляют — еще в прошлом году список возможных площадок для АЭС насчитывал 70 мест, к марту этого года его удалось сократить до 10, всего через полгода сделан практически окончательный вывод. По словам Садыкова, территория, прилегающая к озеру Тудакуль является оптимальной по сейсмологическим критериям и с точки зрения близости ко всей необходимой инфраструктуре.

19 октября планируется официальный визит президента России в Узбекистан, и, с учетом такого темпа подготовительной работы со стороны специалистов ИЯФ АН Узбекистана, вполне возможно, что в ходе визита будет подписан контракт на строительство.