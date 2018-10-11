Строительство АЭС «Аккую» в Турции набирает темп

Анкара, , 19:50 — REGNUM 10 октября Юрий Галанчук, генеральный директор АО «Аккую Нуклеар», которая ведет строительство первой в Турции АЭС «Аккую», поделился информацией о ходе работ на строительной площадке.

Старт работам был дан в апреле этого года, в торжественной церемонии принимали участие президенты России и Турции. Несмотря на то, что согласно положениям межправительственного соглашения, на строительство первого энергоблока отводится до семи лет, российская сторона пошла навстречу пожеланиям Турции, руководители которой просят о том, чтобы сдача в эксплуатацию состоялась на два года раньше. В 2023 году Турецкая Республика будет отмечать свое столетие, начало работы АЭС для Турции станет лучшим «подарком» по случаю такого значительного события. Выполнить работы на два года раньше — это своеобразный вызов для «Росатома», темп придется выдерживать весьма напряженный.

Сейчас на площадке работает около 500 специалистов, из которых более 80% — местные строители. Обеспечение работой население провинции Мерсин — один из лучших способов популяризации атомной энергетики, увеличения поддержки проекта со стороны общественности. В марте этого года получили дипломы о высшем образовании по окончании учебы в МИФИ первые 35 студентов из Турции, с ними уже подписаны трудовые договоры, молодые специалисты уже прибыли на строительную площадку и помогают вести работы. С этой же целью регулярно проводятся дни открытых дверей, во время которых созданный еще в 2012 году Информационный центр АЭС «Аккую» отвечают на все вопросы своих посетителей, рассказывают о том, что уже сделано на строительной площадке, какие работы предстоит сделать, где именно будут находиться те или иные объекты. За годы работы Центра его посетило более 85 тысяч местных жителей и журналистов.

Работы, которые ведутся на площадке, относятся к так называемому нулевому циклу. На 80% выполнены работы по водоотводящим каналам по периметру площадки, продолжается сооружение фундаментной плиты здания реактора, идет подготовка площадок по остальным объектам АЭС. Важной частью проекта стало строительство грузового терминала «Восточный» — именно сюда будет приходить все основное оборудование для последующего монтажа. Завершены работы по сооружению строительных конструкций маяка, заканчивается отделка зданий таможенного комплекса и пограничного пункта, уже готова система пожаротушения с необходимым запасом воды. В декабре причал должен быть сдан в эксплуатацию и будет способен принимать все необходимые грузы. Идет подготовительная работа для установки дополнительной трансформаторной подстанции, которая надежно обеспечит строительную площадку электроэнергией.

После окончания всех этих этапов строительная площадка будет готова к наращиванию темпа проводимых работ.