Четверг, 11 Октября 2018 года
21:33:40 МСК

«Черный четверг» после «черной среды»: Индексы Уолл-стрит продолжают падать

Экономика

Dow Jones упал до 25 264,82 пункта

«Черный четверг» после «черной среды»: Индексы Уолл-стрит продолжают падать
bfishadow
Dow Jones

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 19:44 — REGNUM  На Уолл-стрит продолжается резкий спад — за два часа после начала торгов основные индексы упали на 1% и более, 11 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 333,92 пункта (1,30%), до 25 264,82 пункта, индекс S&P упал на 37,07 пункта (1,33%), до 2748,61 пункта, индекс Nasdaq снизился на 72,61 пункта (0,98%), до 7349,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов в среду 10 октября основные индексы фондового рынка США рухнули на 3−4%. Торги 11 октября открылись в «красной зоне».

Читайте также: Новый день, новые убытки: Фондовый рынок США открыл торги в «красной зоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить