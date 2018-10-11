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На Каспийском побережье Дагестана создадут новую туристическую зону

Экономика

Развивать кластер планируется в границах трёх районов республики

Махачкала, 11 октября 2018, 19:23 — REGNUM  В Дагестане планируется создание новой туристско-рекреационной особой экономической зоны. Региональные власти прорабатывают возможности возведения необходимых инфраструктурных объектов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.

Развивать Каспийский прибрежный кластер планируется в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов республики. В ближайшее время в регионе планируется проведение стратегической сессии с целью разработки дальнейшей концепции развития прибрежного кластера.

Напомним, развитие особых экономических зон Дагестана обсуждалось в правительстве республики ещё в сентября 2016 года. Тогда первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов сообщил, что уже определены границы и объемы земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет за счет федеральных средств.

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Особые экономические зоны
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