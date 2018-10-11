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Нефть продолжает падение: Brent и WTI снизились на 2,5%

Экономика

«Мировой эталон» оценивается в $81,01 за баррель

Нефть продолжает падение: Brent и WTI снизились на 2,5%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть. Цены. Снижение

Лондон, 11 октября 2018, 20:04 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов в четверг 11 октября, передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене $2,08 (2,5%) и оценивается в $81,01 за баррель. Минимумом сессии стала цена $80,69 за баррель, самый слабый показатель с 24 сентября.

Стоимость нефти марки WTI упала на $1,81 (2,5%), до $71,36 за баррель. В ходе торгов цена опускалась до $71,08 за баррель, что является самым низким показателем марки с 21 сентября.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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