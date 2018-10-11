На Тамбовщине в 2019 году будет создана единая цифровая платформа АПК

Тамбов, , 19:01 — REGNUM Первая в стране действующая цифровая платформа АПК будет создана в Тамбовской области к середине 2019 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Об этом рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на круглом столе, который состоялся сегодня в рамках российской выставки «Золотая осень-2018». Темой обсуждения стало развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны.

Глава региона отметил, что цифровизация является технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Тамбовский АПК, являющийся ведущим элементом экономики региона, имеет опыт внедрения информационных технологий. Создана база данных по сельхозтоваропроизводителям, полям пахотных земель, сформированы карты землепользователей и землепользования. На предприятиях АПК используются компьютеризированные системы управления, применяются технологии Интернета вещей и BIG DATA, на новых молочных комплексах работают роботы. Получать высокие урожаи помогают почвенные датчики, современные автопилоты, которые работают на основании высокоточного спутникового сигнала.

«У Тамбовской области имеются значительные достижения в сфере информатизации и хороший задел в цифровизации АПК. Однако мы понимаем, что необходимо осуществить прорыв в этой важнейшем технологическом направлении», — отметил Александр Никитин.

В регионе приступили к реализации масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Важнейшими отличительными чертами этой разработки станут ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу физических лиц, смещение акцентов к приложениям в сфере торговли и маркетинга, использование новых экономических механизмов привлечения разработчиков приложений и потребителей услуг цифровой платформы.

В настоящее время администрация Тамбовской области ведет переговоры с фондом «Сколково» и корпорацией «Ростелеком» о совместных работах по созданию цифровой платформы АПК. Планируется, что финансирование разработки первой очереди платформы будет проведено в соответствии с областной целевой программой при грантовой поддержке фонда «Сколково». Первая в стране действующая цифровая платформа АПК будет создана к середине 2019 года, — сообщил глава Тамбовской области.

В то же время Тамбовская область станет пилотным регионом по программе Минсельхоза России «Цифровая экономика сельского хозяйства». В рамках этой программы институтами РАН и другими организациями будут создаваться эталонные объекты цифровизации: умное поле, умная ферма, умная теплица и другие.

Александр Никитин выступил с предложением внедрить и испытать все модули и эталонные объекты на территории инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», который станет ведущим инструментом трансфера передовых аграрных технологий, в том числе в сфере цифровизации.