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В Калининграде объявлена дата начала отопительного сезона

Экономика

Поставки тепла начнутся 15 октября

Калининград, 11 октября 2018, 18:15 — REGNUM  С 15 октября в жилой фонд Калининграда начнут подавать тепло. Все теплоисточники переводятся в зимний режим работы. Об этом сегодня, 11 октября, объявила пресс-служба городской администрации.

В Калининграде около 2,3 тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением. Подать тепло во все дома в течение одного дня невозможно. Как пояснили в комитете городского хозяйства, этот процесс займет 2−3 дня.

Специалисты просят калининградцев не вмешиваться в процесс отладки, не допускать самовольного регулирования подачи теплоносителя — это может отодвинуть срок начала отопительного периода, как в вашем доме, так и в соседних.

Запуск систем отопления в многоквартирных домах проводят управляющие компании своими силами, или по договорам с МП «Калининградтеплосеть».

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Отопительный сезон
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