Ремонтная программа на Бийской ТЭЦ СГК близка к завершению

Барнаул, , 08:06 — REGNUM Общий объем работ по ремонту и реконструкции оборудования Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании, запланированный до конца 2018 года, уже выполнен более чем на 90%. Как сообщает управление по внешним связям СГК, основной упор в ремонтной кампании был сделан на подготовку основных производственных мощностей к прохождению отопительного сезона. По состоянию на 10 октября, на станции уже завершен капитальный и текущий расширенный ремонт котлоагрегатов №14 и №15, произведена реконструкция роторов турбогенератора №8.

Одним из важнейших мероприятий в рамках ремонтной программы стало проведение экспертизы состояния металлов поверхностей нагрева котлоагрегатов №11 и №12, что позволило своевременно произвести замену отдельных элементов и предпринять профилактические меры по обеспечению надежности эксплуатируемого котельного оборудования. Бийские энергетики СГК также продолжают работу по модернизации производственных мощностей.

«Ранее в качестве основного топлива станция использовала угли марки «СС». Сейчас более 70% от общего количества топлива, сжигаемого на Бийской ТЭЦ, составляет уголь марки «Д». В рамках перехода на сжигание данной марки компания уже реализовала ряд проектов по техническому перевооружению и установке нового оборудования. Не стал исключением и 2018 год: в настоящее время завершается перевод станционного котлоагрегата №10 на сжигание угля марки «Д». Общая стоимость проекта составила более 12,6 млн рублей. Таким образом предприятие повышает не только уровень надежности, но и экономические показатели своей деятельности», — прокомментировал целесообразность реализованных технических мероприятий главный инженер Бийской ТЭЦ Юрий Коханович.

В ближайшие время коллектив станции закончит ремонтно-профилактические работа на котлоагрегатах №16 и №7, что обеспечит 100-процентную готовность производственных мощностей к прохождению периода пиковых нагрузок. Качество произведенных мероприятий энергетики намерены подтвердить в ноябре текущего года. Речь идет об испытаниях на подтверждение максимальной установленной мощности. Для этого планируется взять контрольную нагрузку в 520 МВт/час.