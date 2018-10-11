Четверг, 11 Октября 2018 года
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Оплата долгов соседей – странная идея: эксперт о предложении ЦСР

Экономика

Управляющая компания может сразу подавать на должника в суд, не собирая деньги с его соседей, отмечает депутат парламента Петербурга Михаил Амосов

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 18:06 — REGNUM  Предложение собирать деньги на содержание общего имущества многоквартирного дома с соседей должников, а потом подавать на должников в суд — странная и контрпродуктивная идея, управляющая компания может обращаться в суд сразу без всяких сборов с соседей, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 октября, депутат парламента Петербурга Михаил Амосов, комментируя предложения Центра стратегических разработок о внедрении правила солидарной оплаты долгов соседей.

Как сообщалось ранее, в ЦСР предложили внести поправки в законодательство и обязать собственников жилья в многоквартирных домах солидарно оплачивать долги соседей за содержание общего имущества, а потом требовать от должников возмещения этих средств в суде.

Это довольно странная идея. Почему люди должны платить за своих соседей, в чем здесь логика? У компании, которая занимается обслуживанием дома, есть отношения со всеми жильцами. Это в ее полномочиях. Почему одни должны платить за других? Что мешает управляющей компании самой подавать в суд на должников сразу, без всяких сборов с соседей?

К примеру, в нашем доме тоже регулярно возникают задержки с платежами. Некоторые люди время от времени по каким-то причинам перестают платить или платят меньше. С ними работают. Так и должно быть. Брать деньги с соседей контрпродуктивно. Какой смысл должнику возвращать свой долг, если за него это уже сделали соседи?

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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