Оплата долгов соседей – странная идея: эксперт о предложении ЦСР

Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Предложение собирать деньги на содержание общего имущества многоквартирного дома с соседей должников, а потом подавать на должников в суд — странная и контрпродуктивная идея, управляющая компания может обращаться в суд сразу без всяких сборов с соседей, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 октября, депутат парламента Петербурга Михаил Амосов, комментируя предложения Центра стратегических разработок о внедрении правила солидарной оплаты долгов соседей.

Как сообщалось ранее, в ЦСР предложили внести поправки в законодательство и обязать собственников жилья в многоквартирных домах солидарно оплачивать долги соседей за содержание общего имущества, а потом требовать от должников возмещения этих средств в суде.

Это довольно странная идея. Почему люди должны платить за своих соседей, в чем здесь логика? У компании, которая занимается обслуживанием дома, есть отношения со всеми жильцами. Это в ее полномочиях. Почему одни должны платить за других? Что мешает управляющей компании самой подавать в суд на должников сразу, без всяких сборов с соседей?

К примеру, в нашем доме тоже регулярно возникают задержки с платежами. Некоторые люди время от времени по каким-то причинам перестают платить или платят меньше. С ними работают. Так и должно быть. Брать деньги с соседей контрпродуктивно. Какой смысл должнику возвращать свой долг, если за него это уже сделали соседи?