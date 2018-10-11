Улучшен прогноз социально-экономического развития Калининградской области

Калининград, , 18:02 — REGNUM

Правительство Калининградской области сегодня, 11 октября, во время своего заседания одобрило прогноз социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Он предусматривает в трехлетней перспективе рост валового регионального продукта и умеренные темы роста ключевых отраслей экономики.

Как сообщил региональный министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков, ВРП по итогам 2017 года на текущий момент оценивается в 102,4% от уровня предыдущего года. Рост обеспечили положительная динамика в ключевых отраслях региональной экономики.

В 2018 году по предварительным расчетам ВРП может вырасти на 3,6%, составив 450,1 млрд рублей. В плановом период до 2021 года расчетный объем ВРП варьируется от 519,6 млрд рублей в консервативном варианте прогноза до 544,1 млрод и 556,8 млрд рублей соответственно в базовом и целевом вариантах.

Почти 40-процентный рост за январь-август достигнут в строительстве. По мнению министра, причиной такой впечатляющей динамики стала подготовка к чемпионату мира по футболу.

Наибольший рост промышленного производства прогнозируется в 2019 и 2020 годах. В 2021 году ожидается его замедление.

После рекордного роста инвестиций в 2017 году — до 118,9 млрд рублей (89,5 млрд в 2016 году), ожидается их уменьшение до 99,4 млрд рублей по итогам текущего года и в пределах 90−105 млрд рублей в течение последующих трех лет.