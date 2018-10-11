Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Калининградской области прорабатывают вопрос повышения «минималки»

Экономика

Соответствующее поручение дал губернатор Калининградской области

Калининград, 11 октября 2018, 17:58 — REGNUM  Повышение минимальной заработной платы в Калининградской области должно составить не менее одной тысячи рублей. Об этом сегодня, 11 октября, на заседании областного правительства заявил глава региона Антон Алиханов, который поручил минпрому обсудить это предложение с бизнес-сообществом региона и объединением профсоюзов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Начинайте прорабатывать с профсоюзом и Союзом промышленников и предпринимателей Калининградской области вопрос о повышении минимального уровня заработной платы, чтобы мы как минимум на тысячу рублей, а может и больше, подняли этот уровень. Приступайте к переговорам, надеюсь, что к концу года мы выйдем на подписание соглашения», — заявил Антон Алиханов.

При этом он напомнил что размер МЗП в Калининградской области традиционно опережает среднероссийский показатель в среднем по России.

«Думаю что такую хорошую традицию нужно сохранять и дальше», — отметил губернатор. — Это один из шагов, которые мы должны предпринять для продолжения вывода зарплат из «серых» и «черных» зон и для того чтобы мы могли свободно выполнять параметры бюджета с участием налога на доходы физлиц».

Сейчас минимальный размер заработной платы в Калининградской области составляет 11 500 рублей.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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