Международные резервы России за неделю сократились на $1,9 млрд

Москва, , 17:53 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 5 октября составил $459,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Уточнятся, что за неделю международные резервы страны ократились на $1,9 млрд, или на 0,4%. Снижение показателя, как сообщает регулятор, произошло «вследствие отрицательной переоценки».

Напомним, за сентябрь международные резервы России сократились почти на $1,5 млрд, или на 0,3%.

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