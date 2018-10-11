Четверг, 11 Октября 2018 года
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Международные резервы России за неделю сократились на $1,9 млрд

Экономика

На 5 октября международные резервы страны составили $459,2 млрд

Москва, 11 октября 2018, 17:53 — REGNUM  Объём международных резервов по состоянию на 5 октября составил $459,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Уточнятся, что за неделю международные резервы страны ократились на $1,9 млрд, или на 0,4%. Снижение показателя, как сообщает регулятор, произошло «вследствие отрицательной переоценки».

Напомним, за сентябрь международные резервы России сократились почти на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Международные резервы России в сентябре сократились на $1,5 млрд

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Макроэкономика России
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