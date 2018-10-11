МВФ направляет «команду помощников» в Пакистан

Джакарта, , 18:00 — REGNUM Международный валютный фонд направит в Пакистан команду для проработки программы помощи стране, 11 октября передает агентство Associated Press.

По словам управляющей МВФ Кристин Лагард, о визите представителей МВФ на саммите в Индонезии попросил пакистанский министр финансов Асад Умар.

Глава МВФ не стала раскрывать, на какой именно объем кредитной «помощи» рассчитывает Пакистан.

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