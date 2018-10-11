Медведев и Алиханов обсудили сельское хозяйство Калининградской области

Калининград, , 17:50 — REGNUM В рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился со стендом Калининградской области, а о состоянии отрасли в регионе ему рассказал глава области Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алиханов обозначил необходимость развития мелиоративной системы, рассказал о развитии промышленного садоводства и особое внимание уделил молочной отрасли. Он также представил Дмитрию Медведеву проект, который реализуется группой компаний «Залесское молоко». Запуск и реализация проекта в долгосрочной перспективе позволит сформировать отечественный фонд генетических ресурсов, оказывающих влияние на увеличение производства молока, повышение эффективности и конкурентоспособности животноводства в стране, создаст альтернативу импорта крупного рогатого скота, подчёркивает пресс-служба правительства области. Параллельно агрохолдинг реализует два крупных проекта по строительству животноводческого комплекса молочного направления на 3 400 голов крупного рогатого скота и по выращиванию молодняка КРС на 3 600 голов соответственно.

«Мы очень надеемся, что та работа, которую мы начали, получит результаты. Область закрывает потребность по молоку, но чтобы развивать глубокую переработку, нам нужно наращивать его производство. Нам есть, куда расти», — сказал Антон Алиханов.

Дмитрий Медведев особое внимание обратил на проект селекционно-генетического центра: «Это очень важно, потому что у нас селекционное направление, к сожалению, пока еще хромает. И чем больше у нас будет селекционных станций, генетических центров, тем лучше».