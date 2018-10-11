Прибалтике официально разрешено присоединиться к европейским электросетям

Вильнюс, , 17:44 — REGNUM Литовский оператор Litgridсегодня, 11 октября, объявил, что странам Прибалтики разрешено присоединиться к сетям континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Принято официальное решение, согласно которому пространство ENTSO-E распространяется и на Прибалтику. В ближайшее время странам Прибалтики будут переданы требования которым Литва, Латвия и Эстония должны будут соответствовать к моменту синхронизации с системами континентальной Европы. Прибалтика намерена выйти из БРЭЛЛ к 2025 году. Заявка на финансирование перехода уже поступила в Еврокомиссию. Первый этап оценён в 432,5 млн евро, а всего понадобится порядка 1,5 млрд евро.