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Прибалтике официально разрешено присоединиться к европейским электросетям

Экономика

Что означает выход из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ

Вильнюс, 11 октября 2018, 17:44 — REGNUM  Литовский оператор Litgridсегодня, 11 октября, объявил, что странам Прибалтики разрешено присоединиться к сетям континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Принято официальное решение, согласно которому пространство ENTSO-E распространяется и на Прибалтику. В ближайшее время странам Прибалтики будут переданы требования которым Литва, Латвия и Эстония должны будут соответствовать к моменту синхронизации с системами континентальной Европы. Прибалтика намерена выйти из БРЭЛЛ к 2025 году. Заявка на финансирование перехода уже поступила в Еврокомиссию. Первый этап оценён в 432,5 млн евро, а всего понадобится порядка 1,5 млрд евро.

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Экономика Евросоюза
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