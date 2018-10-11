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Вновь заработал энергокабель Литва-Швеция

Экономика

NordBalt починили

Вильнюс, 11 октября 2018, 17:41 — REGNUM  Закончился ремонт энергосоединения по дну Балтийского моря из Швеции в ЛитвуNordBalt, объявила сегодня, 11 октября, компания Litgrid, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Работы заняли почти два месяца — они начались с 16 августа. За это время заменяли муфты кабеля на суше — 22 на литовское стороне и 98 на шведской.

Ремонт NordBaltотразился на стоимости электроэнергии в Литве и в целом в Прибалтике. NordBaltввели в эксплуатацию в феврале 2016 года, но с этого времени он выходил из строя практически ежемесячно. Соединение называют стратегическим в связи с планами выхода Прибалтики из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ.

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Энергетика
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